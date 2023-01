Tennis | problemi al ginocchio per Djokovic | si ritira in un match d' esibizione a Melbourne

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. -(Adnkronos) - Novakha abbandonato l'contro Daniil Medvedev dopo 36 dei 75 minuti previsti per un dolore al tendine delsinistro. La partita fa parte della serie "Perfect Practice" organizzata sulla Rod Laver Arena, il Centrale dell'Australian Open: incontri di allenamento ma disputati con arbitri e tifosi che acquistano un biglietto per assistere. Il ricavato della vendita viene poi devoluto alla AustralianFoundation per i suoi progetti benefici.aveva sentito tirare il tendine delsinistro già nella semifinale dell'Adelaide International 1 proprio contro Medvedev. Dopo la partita, ha raccontato di aver lavorato con il suo fisioterapista fino a notte fonda per tornare in campo il giorno dopo ...

Il Sannio Quotidiano

Naomi Osaka e altri tennisti hanno rivelato una sofferenza mentale: è un problema per ile lo sportdi questo tipo li capisco in un giocatore russo, in chi sconta le colpe dei propri ...Poche le assenze: Tecchi della ginnastica, che ha ben altria cui pensare; Barelli del ... che accogliendo il ricorso di uno sconosciuto consigliere regionale delha sollevato dubbi di ... Tennis: problemi al ginocchio per Djokovic, si ritira in un match d ... Il ricavato della vendita viene poi devoluto alla Australian Tennis Foundation per i suoi progetti benefici. Djokovic aveva sentito tirare il tendine del ginocchio sinistro già nella semifinale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...