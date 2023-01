Tennis | Naomi Osaka è incinta | “Piccolo aggiornamento sul mio 2023” FOTO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Noemi. Lata giapponese ha rivelato la propria gravidanza con un post su Instagram per mezzo del quale ha annunciato di aspettare un bambino, allegando ladi una radiografia: “Non vedo l’ora di tornare in campo ma ecco unsulla vita per il“, ha scritto l’ex numero uno al mondo, che proprio di recente aveva annunciato il suo forfait dagli Australian Open. Di seguito la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? (@) SportFace.

Dopo il ritiro di Serena Williams e della campionessa uscente Ashleigh Barty e il forfait della vincitrice 2021Osaka , le rivali saranno Jabeur (2), finalista nelle ultime due prove dello Slam,...Osaka e altri tennisti hanno rivelato una sofferenza mentale: è un problema per ile lo sport Problemi di questo tipo li capisco in un giocatore russo, in chi sconta le colpe dei propri ... Naomi Osaka si ritira dagli Australian Open. Il Guardian: lascerà il ... La stella del tennis non gareggerà a Melbourne e il Guardian definisce la sua decisione «un piccolo atto di ribellione» ...