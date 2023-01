Tennis | Naomi Osaka diventerà mamma

Agenzia ANSA

Oggi l'annuncio che toglie ogni mistero:Osaka ha ufficializzato di essere incinta e ha dato ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiDjokovic raggiunge Nadal: 92 titoli conquistati Con il ...Lo annuncia sui social la stessa atleta giapponese TOKYO (GIAPPONE) -Osaka diventerà mamma. È la stessa tennista giapponese ad annunciarlo via social, con tanto di foto dell'ecografia che la mostra in dolce attesa. "Non vedo l'ora di tornare in campo ma qui c'è ... Tennis: Naomi Osaka "sono incinta, tornerò nel 2024" - Tennis 11 GEN - La tennista Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo ma attualmente al 47/o posto nella classifica Wta, ha annunciato sui social di essere incinta e di voler tornare a giocare non prima del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...