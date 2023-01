Temperature a Napoli | c' è da preoccuparsi?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi ae non solo? Inziamo subito!Il tempo aè di clima sereno. Il cielo è chiaro e non si notano nuvole. L'umidità presente nell'aria è del 42%. La temperatura media è di 12.68°C, 7.68°C la temperatura minima registrata mentre 13.38°C la temperatura massima rilevata. La velocità del vento gira intorno ai 3.33 km/h ed infine la percentuale di nuvolosità si assesta sullo zero percento. In base al meteo attuale, oggi è una bella giornata ideale per uscire e godersi l'aria fresca. Si tratta di un clima sereno con cielo chiaro e nessuna nuvole in vista. L'umidità dell'aria è del 42%, con una temperatura media di 12,68°C (7,68°C la tempratura minima rilevata e 13,38°C la massima). La velocità del ...

Situazione analoga anche per le colture orticole in campo aperto, come le insalate invernali e i friarielli, che hanno bisogno dirigide. Il caldo anomalo anticipa le infiorescenze dei ... Napoli come Milano, avvolta nella nebbia: «Scarsa ventilazione e temperature elevate, durerà ancora qualche gi Meteo per Mercoledì 11 Gennaio 2023, Napoli. Giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima 5°C, massima 14°C ...Previsioni meteo per Napoli. Le nuvole si alterneranno a qualche momento di sole ma non porteranno piogge Martedi 10 , tempo bello Mercoledi, brutto tempo Giovedi ...