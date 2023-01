Tegola in casa Fiorentina | infortunio per Cabral

Tuttocampo

... debutta ora nella competizione: è testa di serie numero 1 nel tabellone, disputerà dunque in... dentro Juric 24'per Pecchia, possibile problema muscolare per Man che chiede il cambio! 23' ...inAtletico Racconigi dopo la sfida di Promozione (Girone C) pareggiata 1 - 1 con lo Scarnafigi: la squadra di Ettore Cellerino rischia, infatti, di perdere per il resto della stagione l'... Serie A. Doppia tegola in casa Sassuolo: due infortuni importanti per i neroverdi TUTTOmercatoWEB.com foto di Federico De Luca 2023 Non certo un periodo fortunato in casa Sassuolo. La squadra di Dionisi domenica alle 12.30 ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri ma dovrà fare a meno di ...Piove sul bagnato in casa Sassuolo. Dionisi perde, per almeno 20 giorni, due titolari dopo la trasferta di Firenze.