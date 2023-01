Teatro | uno spettacolo italiano rivisita Fellini a Madrid

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Appuntamento speciale in vista per gli amanti die del cinema di Federicoin Spagna: oggi alle 18, presso ilValle - Inclán di, è infatti previsto l'esordio di '...

Appuntamento speciale in vista per gli amanti die del cinema di Federico Fellini in Spagna: oggi alle 18, presso ilValle - Inclán di Madrid, è infatti previsto l'esordio di 'Sovrimpressioni', spettacolo di e con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini "liberamente ispirato" al film 'Ginger e fred' (1986). ...Profondo conoscitore deltradizionale e dello spettacolo, comincia la sua carriera a Parigi ... Da quel momento la sua carriera si è fatta inarrestabile e Brachetti si è affermato comedegli ...