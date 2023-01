(Di mercoledì 11 gennaio 2023)inizia il 2023 con un altro sold out e l’annuncio di un nuovo palazzetto per il tour Rave, Eclissi Live: il concerto asialinizia il 2023 con un altro sold out e l’annuncio di un nuovo palazzetto per il tour Rave, Eclissi Live previsto nel mese di maggio. Dopo il tutto esaurito delle date di Milano e Roma e i rispettivimenti dei concerti al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, anche ladiè sold out e cambia venue al, nella stessaprecedentemente prevista, venerdì 5 maggio. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue. Dopo l’appuntamento del prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston, dove ...

Tananai, la data di Napoli si sposta al Palapartenope Il 2023 si apre con un altro grande successo di uno degli artisti italiani più seguiti del momento: Tananai segna un nuovo sold-out anche per la data di Napoli, dopo il tutto esaurito delle date di Mi ...