Tajani promette armi senza freni all’Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Da un lato la caccia agli speculatori per mascherare le proprie carenze nel contrasto al caro carburanti, dall’altro scelte quantomeno discutibili che non fanno altro che fomentare la folle corsa dei prezzi. Sembra proprio un atteggiamento suicida quello che sta dimostrando in questi giorni il governo di Giorgia Meloni che più che cercare una strategia per fermare gli aumenti, sembra quasi – forseneanche rendersene conto – incoraggiarli. E non può che essere letta in tal senso la decisione di continuare a foraggiare l’Ucraina, puntando a ulteriori forniture dicome se non ci fosse un domani, che allontanano la fine del conflitto con la Russia. L’Italia continuerà a foraggiare l’Ucraina, puntando a ulteriori forniture dicome se non ci fosse un domani Esattamente quello che dovrebbe avvenire prima di subito per impedire ...