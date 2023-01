Tajani | ' Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana ma alcuni suoi familiari sì'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'ex presidente brasiliano Jair'non ha maila, altricredo hannoin base allo ius sanguinis' e 'non so come si sia conclusa la questione'. Lo ...

Open

L'ex presidente brasiliano Jair'non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, altri familiari credo hanno chiesto in base ... Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervistato ...Il ministro degli Esteri e vice premier Antonio, nel corso della sua visita ufficiale all'... Lucas Rocha Furtado, ha chiesto il blocco dei beni dell'ex presidente Jair, nonché del ... Il ministro Tajani: «Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana» Riguardo all'assalto dell'8 dicembre scorso ai palazzi delle istituzioni a Brasilia, Tajani ha aggiunto: "Stiamo monitorando la situazione" ...L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, non ha chiesto la cittadinanza italiana. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio ...