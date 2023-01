Taiwan | Pechino | ' sosteniamo dialogo per riunificazione pacifica'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità cinesi hanno chiesto di mantenere un "attivo" con i rappresentantiesi per tutto il 2023 nel tentativo di raggiungere la "" del territorio. Il direttore dell'Ufficio informazioni dell'Ufficio per gli affari didel Consiglio di Stato cinese, Ma Xiaoguang, ha indicato in un comunicato che il Governo “continuerà a tenere consultazioni esaustive e approfondite con i rappresentanti di tutte le aree della comunitàese”. Il diplomatico cinese ha precisato di auspicare di "continuare ilconper stimolare lo sviluppo pacifico di accordi tra le parti, soprattutto nello Stretto di". Le relazioni ...

Il Sole 24 ORE

La difesa dell'isola va dunque rafforzata e dunque, in tempo di pace, gli Stati Uniti e... è che una guerra consarebbe devastante in termini di denaro e perdita di vite umane. Ciò, ...I piani diper invadere l'isola dipotrebbero avere degli esiti disastrosi per la Cina. La guerra di occupazione non avrebbe infatti alcuna chance di essere vinta da Xi Jinping e- con il ... Delegazione di deputati tedeschi a Taiwan, Pechino non gradisce - Il Sole 24 ORE Un think tank statunitense prevede che una vittoria di Pechino sarebbe improbabile, ma un eventuale conflitto comporterebbe costi enormi per tutte le parti coinvolte ...L’America può vincere la guerra contro Pechino nel Pacifico, ma il suo unico alleato sul campo probabilmente sarà il Giappone. E l'Europa potrebbe sfilarsi dalle sanzioni ...