Sviene in diretta | l’attacco della gente

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non si è trovata solo a vivere un momento terrorizzante mentre stava lavorando intv ma è finita nel mirino di teorie complottiste e no vax nelle ore successive. Ecco cosa è accaduto ad una nota giornalista Attaccata e presa di mira sui social dopo aver avuto un malore intelevisiva. Può sembrare una vicenda assurda ma è quanto accaduto ad una giovane e nota giornalista che si è ritrovata a vivere un momento di terrore davanti alla telecamera, mentre era collegata con lo studio per un servizio televisivo.in(kronic.it)E che, nelle ore successive, ha dovuto fare i conti con una serie di incredibili attacchi da parte di decine di persone a suon di teorie complottiste. Accusandola di essere stata male poichè vaccinata contro il Covid. Malore inper la cronista: ...

Tiscali Notizie

Jessica Robb era insul canale CTV Edmonton, durante l'edizione del tg delle 18 di domenica quando è stata colta da un malore improvviso. Prima del mancamento stava raccontando delle famiglie delle vittime del ...Malore inal TG, la giornalistae i No - vax la attaccano: 'Colpa del vaccino per il Covid' VIDEO Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di Morata: 'Ha ... Malore in diretta, giornalista sviene durante il collegamento Jessica Robb era in diretta sul canale CTV Edmonton, durante l'edizione del tg delle 18 di domenica quando è stata colta da un malore ...Malore in diretta al telegiornale. La giornalista canadese Jessica Robb ha avuto un mancamento durante il collegamento e ha cominciato a barcollare, costringendo la regia a ...