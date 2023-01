Supplenze | elenchi aggiuntivi alle GPS 2023 24 | come e quando ci inserisce

Orizzonte Scuola

...nella circolare annuale delle: Si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D. L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli...anno scolastico 2023/24: le GPS sono state compilate entro il 31 maggio 2022. Non sono previsti nuovi inserimenti in prima e seconda fascia, solo la costituzione diaggiuntivi alla ... Le supplenze docenti del 2023/24 saranno attribuite dalle GPS aggiornate con la convalida titoli e con algoritmo “perfezionato” Dopo quattro mesi di lezioni, mancano ancora docenti per medie e superiori, soprattutto nelle materie scientifiche ...I sindacati Federazione dei lavoratori della conoscenza e Gilda degli insegnanti si sono impegnati fin da quando l'algoritmo ha mostrato le prime criticità per tutelare gli interessi dei docenti ...