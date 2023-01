Supplenze docenti | le nomine di gennaio assegnate da GPS | nuovo bollettino anche a Napoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...proprio nel momento del massimo bisogno Invece di seguire quanto chiesto da Anief con una modifica al decreto Milleproroghe e dare seguito all'appello pubblico di reintegrare i 55milae ATA ...... salvo che in caso di sovrannumero o esubero; il vincolo non si applica aibeneficiari ...provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento diper l'... Le supplenze docenti del 2023/24 saranno attribuite dalle GPS aggiornate con la convalida titoli e con algoritmo “perfezionato” Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2022/23, alcune istituzioni scolastiche stanno già pubblicando avvisi riguardanti la ricerca di docenti per la copertura di cattedre. Ricordiamo che le domande ...Decreto Aiuti Quater, Anief: "Supplenze di pochi giorni pagate con soldi risparmiati dall'organico Covid non attivato" ...