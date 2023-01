Supercoppa spagnola | Lino sorprende Lucas Vazquez | Real Madrid-Valencia torna in parità VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dura solo pochi minuti il vantaggio delnella sfida contro il, valida come prima semifinale della. Dopo il vantaggio segnato da Benzema su rigore al 39?, infatti, agli uomini di Gattuso bastano meno di 60? nella ripresa per riportare il risultato sull’1-1, complice anche una difesa troppo permissiva dei Blancos. Lato, tutto solo, fa partire un cross perfetto sul secondo palo, dovesbuca alle spalle di un disattentoper battere Courtois con un bel tiro al volo. Ecco quindi ildel gol. SportFace.

Goal Italia

Karim Benzema segna il rigore che sblocca la semifinale ditra Real Madrid e Valencia . L'attaccante francese è assoluto protagonista dell'episodio, essendosi conquistato lui stesso il penalty con uno scatto in profondità su cui Comert ha ...Così Xavi presenta la sfida tra Barcellona e Real Betis, valida come seconda semifinale della, di scena in Arabia Saudita. Paese in cui è appena sbarcato Cristiano Ronaldo : 'Si ... Supercoppa di Spagna 2023, Real Madrid-Valencia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Saluto gelido tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso in occasione della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia, a conferma di un rapporto che ...