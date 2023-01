Supercoppa spagnola | Benzema non sbaglia il rigore | Real Madrid avanti sul Valencia VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Karimsegna ilche sblocca la semifinale ditra. L’attaccante francese è assoluto protagonista dell’episodio, essendosi conquistato lui stesso il penalty con uno scatto in profondità su cui Comert ha tentato un recupero in extremis, commettendo però fallo.è stato poi glaciale dal dischetto, spiazzando Mamardashvili: Ancelotti passa quindi in vantaggio contro Gattuso. Di seguito e in alto ildel gol. SportFace.

Calcio e Finanza

... che dopo le polemiche della vigilia si sono comunque salutati prima della semifinale ditra il Real Madrid di 'don Carlo' e il Valencia di ...Carlo Ancelotti e Rino Gattuso si troveranno uno contro l'altro nella prima semifinale di, in programma tra Real Madrid e Valencia. I Blancos sono nettamente favoriti, e non potrebbe essere altrimenti, dato che la squadra allenata dall'ex calciatore del Milan sta ... Supercoppa spagnola 2022/23, dove vedere le sfide in tv e in streaming Saluto gelido tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso in occasione della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia, a conferma di un rapporto che ...Dopo le polemiche scaturite dalle loro dichiarazioni circa un rapporto personale non proprio idilliaco per quanto accaduto ai tempi dell’avvicendamento al Napoli, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso si ...