Super colpo in Premier ? | ecco l’erede di Bonucci ?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La dirigenza della Juventus al lavoro anche per il post: l’ultima idea per la difesa bianconera. Tutte le cifre e i dettagli “Venerdì sarà una bellissima serata di calcio,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Newsby

... con unaprova di Ficetti (ormai da tutti chiamato Ficettjokic, per i suoi movimenti spalle a ... Con Barra ai box per un risentimento alla schiena e Mattio fermato da unalla spalla i ...Parata incredibile al 92 di Inter - Parma, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023: Dzeko calcia asicuro dopo la giocata di Lautaro Martinez, ma il portiere ex ... Calciomercato, arriva il nuovo Messi: ecco il super colpo Calciomercato, al Benfica va a buon fine un affare che tutta Europa invidia ai portoghesi. Anche un club di Serie A.Mercato estero, il Chelsea mette a segno un altro super colpo. Ufficiale l'arrivo in prestito di Joao Felix dall'Atletico Madrid.