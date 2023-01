Sui sussidi serve convergenza Usa-Ue L’incontro tra Giorgetti e Pyle

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giancarlo, ministro dell’Economia e delle finanze, ha incontrato oggi Mike, vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sherpa G7/G20 del presidente Joe Biden, impegnato in un tour europeo che ha già toccato Parigi e Berlino. Al centro del colloquio ci sono state le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, l’impatto dell’Inflation Reduction Act sull’industria europea e le priorità presidenza giapponese G7, ha comunicato il ministero. Un faccia a faccia “che ha rinsaldato amicizia tra i due”, si legge. È anche su questo aspetto che Roma sta cercando di lavorare con Washington per mantenere saldi i rapporti transatlantici. L’INFLATION REDUCTION ACT Con un’esperienza nell’amministrazione Obama, un passato da responsabile delle strategie di BlackRock (prima società di investimento al mondo) e già consigliere ...

RaiNews

...calo del prezzo del gas alimenta aspettative di inflazione in ribasso e favorisce gli acquisti...congiunti di finanziamento per aiutare gli Stati membri a competere contro l'aumento dei......finanziamenti europei oltre all'aumento deinazionali. Intanto, dopo le notizie sul documento tedesco, le obbligazioni italiane hanno esteso i guadagni riducendo lo spread di rendimento... Il premier tedesco Scholz propone fondi comuni Ue in risposta ai sussidi Usa A processo sono finiti l’ex sindaco Veronesi, il responsabile dei servizi sociali, l’assistente sociale e due cittadine. Ascoltato anche Marco Belli di Free Monte ...Meloni ha detto che lavorerà per "facilitare la decisione e favorire l’investimento" di Intel nella manifattura di chip in Italia.