Sui jet non basta dire quinta generazione. Il punto di Alegi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Anche il Canada sale a bordo dell’F-35, con un ordine per 88 esemplari. L’annuncio di ieri impone innanzitutto una battuta sulla straordinaria capacità del Paese di fare scelte giuste, annullarle e tornare sui propri passi. Il Canada aveva scelto il caccia Lockheed Martin già nel 2010, salvo uscire dal programma nel 2015 in seguito agli attacchi politico-mediatici ai suoi presunti problemi irrisolvibili, salvo scoprire che non ci sono altri aerei con le stesse capacità. Altrettanto era avvenuto con l’AgustaWestland EH101 (ora Leonardo Helicopters AW101), scelto nel 1987, cancellato nel 1993 e alla fine ri-scelto nel 1998, con un ordine supplementare a fine 2022. Chissà che aspettando abnza il Canada non cambi idea pure sulla scelta dell’Airbus CN295 e decida finalmente di acquistare il C-27J. Battute a parte, l’aggiunta del Canada porta a ben 17 le nazioni che si ...

Il Fatto Quotidiano

Alla terza uscita il Premio Cocktail, l'handicap1650 metri per cavalli di 4 anni in cui i vincitori fino a 16mila euro in carriera tenteranno di capitalizzare i 20 metri di vantaggio ...Ma, con buona pace dell'ambiente, è con iprivati che davvero non si bada più a spese. Il ...importa a qualcuno E si che l'anno appena trascorso ha visto andare in fumo miliardi bruciati... Jet privati e auto da milioni di euro, per il super lusso non esiste crisi Ottawa sceglie gli F-35. Il confronto tra il caccia Usa e il Su-57 russo fa capire la differenza tra realtà e propaganda. Il punto di Alegi ...Guerra Ucraina. La Russia annuncia la tregua per il Natale ordotosso e si smentisce poche ore dopo, bombardando Kramatorsk, nel Donbass, dando ragione al presidente ucraino Zelensky, ...