Suarez alla Juventus | al via il processo sull' ”esame farsa”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Perugia – Si è aperto a Perugia ila vicenda dell’’’ sostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse contestate ai tre imputati dProcura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. L’attaccante, che è stato sentito dai pm perugini nel dicembre del 2020 come persona informata sui fatti, viene chiamato dalle difese per riferire sul corso di preparazione dell’e sul suo svolgimento mentre tra gli oltre trenta nomi di cui si compone la lista ...

Adnkronos

... all'epoca accostatoJuventus, sarebbe stato combinato con domande e risposte condivise con il candidato. I pm hanno già avanzato la possibilità di sentirea distanza in videoconferenza. ......procedura di accertamento della conoscenza della lingua italiana al livello B1 in capo a, ...prossima udienza, fissata per il 17 marzo, saranno sentiti gli investigatori della Guardia di ... Caso Suarez, al via processo su 'esame farsa' Sono imputati l'allora rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina ...E’ iniziato questa mattina a Perugia il processo per il presunto esame di italiano ‘farsa’ del calciatore uruguaiano Luis Suarez. La Procura della Repubblica di Perugia ipotizza i reati di falso ideol ...