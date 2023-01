(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I target fissati dalla Comunità Europea per il 2030 su sviluppo sostenibile e riduzione delle emissioni climalteranti sono piuttosto impegnativi per gli Stati membri: per poterli raggiungere è ...

Senza lo(in senso generale), lenon potranno raggiungere quel livello di diffusione, penetrazione e affidabilità (come fonte primaria) che è indispensabile per raggiungere gli ......di iniziative nel settore delle energiee dell'efficienza energetica. La controllata di diritto americano Bess Power Corporation ha perfezionato l'acquisto del Progetto Lund... Storage e rinnovabili : a che punto siamo (Adnkronos) - I target fissati dalla Comunità Europea per il 2030 su sviluppo sostenibile e riduzione delle emissioni climalteranti sono piuttosto impegnativi per gli Stati membri: per poterli raggiun ...Forniture di idrogeno su vasta scala dalla Norvegia alla Germania entro il 2030 per decarbonizzare le industrie tedesche e garantire la sicurezza energetica del Paese. È questo il focus della nuova ...