Stop alle condivisioni degli account non solo per Netflix

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è una tra le piattaforme di streaming più apprezzate. Gli utenti, scegliendo tra diverse offerte, possono decidere il numero di schermi da utilizzare. Il servizio ha scelto questo sistema per consentire di condividere l’abbonamento con la propria famiglia, però, nel giro di poco tempo, gli spettatori hanno iniziato a coinvolgere amici e sconosciuti. Sono nati proprio dei siti per mettersi in contatto con persone alla ricerca di un. Ovviamente, lo scopo di tutto ciò è il risparmio economico, però, i dirigenti dihanno deciso di porre fine alla cosa perché la perdita, in termini di guadagni, sta diventando troppo pesante. Nel giro di 2023, verranno adottati dei provvedimenti per arginare questa abitudine. Anche se non c’è ancora nulla di certo, altre piattaforme potrebbero seguire il suo esempio. Ormai, infatti, ...

La Repubblica

agli sprechi, quindi, e sostegnifamiglie più bisognose. Anche in questo caso però manca ancora il decreto attuativo, che dovrà essere realizzato dal ministero del Lavoro. Va detto però che ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Blocco del traffico a Roma, troppo smog: 23 e vigilia di Nataleauto nella fascia verde La stangata degli aliscafi, stop alle agevolazioni per i lavoratori: l'abbonamento passa da 255 a 415 euro La decisione, in vigore da oggi, è stata presa in via precauzionale: nei giorni scorsi l'area era stata transennata ...Il video della premier: «Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, calmierare le bollette domestiche, tutelare i crediti delle Pmi. Ora la priorità è la crescita» ...