Stefano De Martino | tram storico comprato a Napoli | quanto ha pagato e cosa ci farà

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) New entry nella famiglia De- Rodriguez. Dopo la mega villa a Posillipo,Deha deciso di acquistare undi: storici e gettonatissimi, le vetture in servizio quasi 100 anni fa sarebbero diventati delle attività redditizie. Tre vetture degli anni ’30, infatti, sono state già consegnate a una ditta di Caserta. Non a caso però, l’idea è quella di trasformarle in pizzerie e locali tipici della zona. Il ballerino non si è fatto scappare l’opportunità e adesso ne possiede una. Il nuovodiDeDe, secondoriferito da Fanpage.it che ha appreso e divulgato la notizia, avrebbe dunque acquistato unvintage ma il ...

Fanpage.it

Tempo di acquisti e di investimenti perDe, che ha scelto di comprare il vecchio tram di Napoli a una cifra davvero da capogiro, considerando che si tratta a tutti gli effetti di un investimento per il futuro. Al suo fianco,...Grandi novità nella famiglia diDee . Dopo la villa a Posillipo , il conduttore di Bar Stella ha deciso di comprare un vecchio tram di Napoli . Una vettura storica, in servizio quasi 100 anni fa. Il volto Rai ... Il conduttore Stefano De Martino ha comprato un tram storico di Napoli La coppia per inizio anno si è rifugiata in montagna, in Val Brembana, per alcuni giorni di relax familiare prima del ritorno al lavoro ...Il nuovo programma di Rai2 mette in scena lo scontro generazionale tra Boomer e Millennial: lo fa con la musica, con il ballo e, soprattutto, con la leggerezza di cui abbiamo tutti bisogno ...