Stati Uniti | tutti i voli bloccati a terra per ore Biden | “Non sappiamo le cause”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 dic – Blocco aereo senza precedenti neglisono rimasti a, fermi,per ore. Come mai? Quel che è certo è che improvvisamente c’è stato un gravissimo problema al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Quest’ultima ha annunciato poco fa di aver revocato la sospensione deiin Usa a seguito di un problema al sistema di notifica delle missioni aeree, ma la causa non è stata ancora accertata. Si è trattato di un guasto o di un clamoroso cyberattacco?: cosa è successo La Casa Bianca non si sbilancia, affermando di non avere “alcuna prova” di un cyberattacco “fino a questo punto”. ...

Il Post

Neglid'America, oltre l'80% delle consegne Volkswagen sono state nel segmento dei SUV. In Europa la T - Roc e il modello piu venduto nel segmento dei SUV. Volkswagen prevede che il 2023 ...Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze, ha incontrato Mike Pyle, vice consigliere per la Sicurezza nazionale deglie Sherpa del G7. Al centro del colloquio che ha rinsaldato l'amicizia tra i due, si legge in un tweet del Ministero dell'Economia, le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, l'... Cosa farà adesso Jair Bolsonaro Pedro Pascal offre una interpretazione meravigliosa all'interno di una serie emozionante la cui storia è però molto prevedibile.L'autorità americana per l'aviazione, ovvero la United States Aviation Administration (FAA), ha ordinato la sospensione di tutte le partenze dei voli nazionali negli Stati Uniti fino alle 14 GMT (le ...