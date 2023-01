Star Wars | pronta la versione 2 0 del “film” Obi-Wan Kenobi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). La serie tv Obi-Wandi Disney+ è composta da sei capitoli. Per un fan il progetto avrebbe funzionato meglio come unico. Per questo si è impegnato a rimontare le scene, così da ottenere una pellicola da due ore. Lo scrittore e il regista Kai Patterson ha preso tutto il materiale ufficiale,

Best Movie

... un collaboratore di The Hollywood Reporter, che ha sostenuto abbia rovinato la sua carriera dopo essere stata rimossa dal cast dello show dinel 2021. Gina ha voluto ricordare che la sua ...C: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD Pedro Pascal svela cosa ne pensa dell'MCU Considerando che Pedro Pascal è anche protagonista di The Mandalorian , serie, la sua ambizione ... Niente Star Wars per Nicolas Cage, l'attore sceglie un altro celebre Universo: «Sono un grande fan» Gina Carano è tornata a parlare del suo licenziamento da The Mandalorian difendendo le proprie scelte e ciò in cui crede ...Bar Wars propone ai gestori di bar una strategia per fronteggiare il rincaro dei prezzi che ora interessa anche il caffè ...