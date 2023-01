Stappare o svitare | il dubbio amletico del vino

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella carriera di ogni “gerontofilo” del, spesso incompreso da chi le bottiglie le ama giovani e belle, abbiamo visto tappi (di sughero) che voi umani… tappi sgretolati al primo affondo della vite a spirale, imbarazzanti fenomeni di stappo “interruptus” con imprecazioni annesse, tappi inzuppati o induriti come legno dimenticati all’apparire del calice. E tutto questo finirà, con coperture vitree o metalliche, tappi a corona o siliconici. Romantico e sostenibile, carico di storia e di storie, perno della tradizione, il tappo di sughero è l’icona di un mondo che… per qualcuno va scomparendo. Sarà vero? Giocheremo tutti con la “richiudibilità” delle bottiglie dal tappo a vite? Stapperemo silicone o vetro? Andando oltre riflessioni autoreferenziali e iconiche cornici, il confronto è aperto. Questione di emotività Per riflettere sull’importanza della scelta di una ...