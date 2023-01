Stadio Milano | Salvini | ' a Milano ne serve uno nuovo e moderno | sicuro e green'

La Gazzetta dello Sport

...anche Milan nome Associazione Calcio Milan anno di fondazione 1899 allenatore Stefano Pioli...30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 20:00 Olympiacos -82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 -...La Giunta comunale diè chiamata a breve a pronunciarsi per far partire il progetto ... "In quellohanno giocato Mazzola e Rivera, è intuitivo che San Siro non possa essere abbattuto, non ... San Siro, stop al progetto del nuovo stadio Ora Inter e Milan ripensano a Sesto Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infra ...San Siro resterà in piedi. Per lo meno questa è la visione che il governo ha della Scala del Calcio, nonostante la volontà di Milan ed Inter ...