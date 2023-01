Sta prendendo in giro gli italiani | Sallusti smonta il gioco di Soumahoro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Non mi dimetto da parlamentare: sono stato eletto per una missione, per dare rappresentanza ai diseredati". Aboubakarinterviene nello studio di Dimartedì, su La7, e riprende da dove aveva lasciato: ossia rispedendo al mittente le accuse e gli attacchi dopo lo scandalo che ha travolto le cooperative gestite dalla compagna e dalla suocera. Ma nel confronto con il direttore di Libero, Alessandro, vengono a galla tutte le incongruenze della versione dell'ex sindacalista eletto alla Camera con l'alleanza Verdi-Sinistra, e ora accasatosi al Misto.afferma che la gente che lo incontra gli dice di non mollare, di andare avanti, e racconta di essere stato sorpreso dalle sue foto sui quotidiani come un fulmine a ciel sereno: "Sono stato un muratore, mi sono ritrovato all'interno di una betoniera, con al ...

Il Tempo

LA SPERIMENTAZIONE E così il liceo quadriennale, in fase di sperimentazione,gradualmente spazio e per settembre prossimo l'offerta verrà raddoppiata: si passa infatti dalle attuali 200 ...Alice é forte e un po' alla volta sirecuperando . Ora si trova nella terapia intensiva di ... Poi in conclusione del post ha ringraziato i medici che si stannocura della moglie e quelli ... Dimartedì, Sallusti inchioda Soumahoro: "Sta prendendo in giro gli italiani" Alla maturità con un anno di anticipo, per raggiungere sul tempo i coetanei europei. La sperimentazione del ministero dell’istruzione piace alle famiglie e da ...Luca Cerchione si espresso in merito al rinnovo di Milan Skriniar esprimendo i dubbi dell'Inter pessimista sulla fumata bianca tanto attesa ...