Spunta il piano B di Letta | Dove si candida Panico al Nazareno

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) UnB per Enricodopo la debacle del Partito democratico alle elezioni del 25 settembre, seguita da un'ulteriore emorragia dei sondaggi verso le primarie. Il segretario-traghettatore del Partito democratico "sono mesi che non sente e non vede più nessuno", riporta un retroscena di Repubblica secondo cui nelle ultime settimane "Enrico sta cercando una via d'uscita", assicura una fonte interna. I dem come al solito hanno trasformato il congresso della rinascita nella solita lotta di potere tra correnti. Sul banco degli imputati dopo il disastro elettorale, naturalmente, è finito, e il tiro al piccione continua tutt'oggi per la gestione della fase congressuale. Il leader dem è "molto amareggiato", si legge nell'articolo, e sente una "delusione" simile a quella "provata ai tempi della cacciata da Palazzo Chigi per ...