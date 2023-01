Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di mercoledì 11 gennaio 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Inizia un nuovo giorno ricco dida vivere assieme. Ecco allora di seguito il nostro riepilogo di, eventi edi oggi,11, con i link sempre aggiornati allefornite dalla nostra redazione con gli avvenimenti più importanti del giorno ingli. Un comodo contenitore che minuto dopo minuto vi consentirà di restare informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo dello, in una cronologia dellaiva dalla mattina fino alla sera inoltrata. TENNIS WTA HOBART: COCCIARETTO BATTE PAOLINI E VOLA AI QUARTI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN UOMINI: TRE AZZURRI AL TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN ...

Un'aggressione feroce si è consumata allo stadio Pasquale Novi di Angri, dove si sarebbe dovuta giocare la sfida tra la squadra di casa e il Portici, recupero della 16ªdel girone G di Serie D. Il condizionale è d'obbligo, perché la gara è stata sospesa all'intervallo, quando alcuni tifosi locali si sono introdotti da un'entrata secondaria nel sottopassaggio ......: "Sono settori fondamentali - continua Daniele - anche per un rilancio della città di Napoli". Il concetto è stato condiviso anche dal sindaco Gaetano Manfredi, ospite della primadi ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 18^ giornata Spalletti e la Juve. Storie di incroci spesso finiti male per il tecnico toscano. Che ha un conto aperto con la Vecchia Signora, la squadra che più l'ha battuto nelle sfide faccia ...Nella giornata odierna si è tenuto un incontro fra i ministri Abodi e Piantedosi con il Presidente della Lega Serie A Casini e il Presidente della FIGC Gravina. Dopo gli scontri ...