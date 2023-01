Sport in tv oggi mercoledì 11 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)11, giornata di ricca diivi da seguire. Si parte fin dalle prime ore del mattino italiano con i tornei di tennis di scena in Australia. In particolare terranno banco le qualificazioni agli Australian Open sempre più vicini oltre ai tornei di Adelaide e di Hobart. Si gioca anche ad Auckland (Nuova Zelanda), per arrivare pronti al primo Slam del 2023.invernali in primo piano: seconda prova cronometrata di discesa maschile di sci alpino a Wengen (Svizzera); Team Mixed a Bad Gastein (Austria) dello slalom parallelo di snowboard; 20 km Individuale maschile di biathlon a Ruhpolding (Germania). Nel tardo pomeriggio/seconda serata tanto volley e basket con le massime competizioni continentali per club. Le squadre italiane vorranno imporsi per dare ...