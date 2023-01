Sport in tv oggi mercoledì 11 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)11, giornata di ricca diivi da seguire. Si parte fin dalle prime ore del mattino italiano con i tornei di tennis di scena in Australia. In particolare terranno banco le qualificazioni agli Australian Open sempre più vicini oltre ai tornei di Adelaide e di Hobart. Si gioca anche ad Auckland (Nuova Zelanda), per arrivare pronti al primo Slam del 2023.invernali in primo piano: seconda prova cronometrata di discesa maschile di sci alpino a Wengen (Svizzera); Team Mixed a Bad Gastein (Austria) dello slalom parallelo di snowboard; 20 km Individuale maschile di biathlon a Ruhpolding (Germania). Nel tardo pomeriggio/seconda serata tanto volley e basket con le massime competizioni continentali per club. Le squadre italiane vorranno imporsi per dare ...

