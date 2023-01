Spoils system | le 200 nomine di Colao prima di lasciare Nei prossimi giorni i dati ufficiali del Dipartimento

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mentre continua a infuriare la discussione sulle, il governo si difende: “Dobbiamo riportare ordine, l’esecutivo precedente ha fattoanche pocodi” è la parola d’ordine che circola nelle stanze del potere. L’assunto è semplice: gli ex ministri Franceschini e Orlando hanno fatto più di 30a testa a camere già sciolte e ora bisogna porre rimedio a questo vulnus. "Ho scoperto che il mio predecessore (Vittorio, ndr) negli ultimi due mesi del suo mandato in piena campagna elettorale, ha assunto un'infornata di 150, 200 tecnici, negli ultimi due mesi e noi non dovremmo fare spoil, soprattutto considerata l'alta qualità del nostro personale politico?" aveva tuonato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega ...

Da sinistra a destra passando per il centro è il potere per eccellenza di un governo: il cosiddetto, introdotto alla fine degli anni Novanta, cioè il potere di confermare o cambiare le posizioni dirigenziali nei ministeri o nelle agenzie statali. Il governo ha 90 giorni dal suo ...E già questo farebbe piazza pulita di molte delle chiacchiere a vanvera spese negli ultimi giorni sul tema dello. In realtà però l'argomento è più complesso (ma non per questo meno ... Spoils system, la proposta di Cassese: "Serve una classe dirigente neutrale" Parchi regionali, revocati i presidenti, disappunto dei sindaci delle Madonie "Riconfermare Merlino". Hanno scritto una lettera.Meloni tenga chi ritiene meritevole e cambi quelli da sostituire. La destra italiana è di fronte a una occasione storica. “Non ci hanno lasciato governare”, ...