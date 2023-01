Agenzia ANSA

"Ci stavo pensando da tempo.la professione medica. Questo episodio è stata l'occasione per decidere di fare altro". Lo ha detto laAdelaide Andriani, 28 anni, aggredita a Udine mentre era di turno come ..."Ci stavo pensando da tempo.la professione medica. Questo episodio è stata l'occasione per decidere di fare altro". Lo ha detto laAdelaide Andriani, 28 anni, aggredita a Udine mentre era di turno come ... Specializzanda, lascerò, episodio mi ha fatto decidere - Ultima Ora