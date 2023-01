«Spare» | ora inizia lo sfottò

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo l'uscita del libro del principe Harry (che in solo giorno ha venduto più di 400mila copie), hannoto a circolare meme, hasthag irriverenti e parodie. E (non casualmente) è uscito in Italia un altro grande successo inglese Come uccidere la tua famiglia

RaiNews

... Principe Harry: chi è JR Moehringer, il premio Pulitzer che ha scritto il libro '' › ... superiore a ogni crisi, ogni bufera, anche quella creatadal principe. Buckingham Palace tra ...Scrive il Washington Post : 'Harry, chevive in California con sua moglie, Meghan, duchessa del ... Insi legge che Harry e William non erano soddisfatti dei risultati di un'indagine condotta ... Esce Spare, il principe Harry non risparmia nessuno: segreti e accuse alla famiglia reale Dopo l'uscita del libro del principe Harry (che in solo giorno ha venduto più di 400mila copie), hanno iniziato a circolare meme, hasthag irriverenti e parodie. E (non casualmente) è uscito in Italia ...Dilaga la febbre da "Spare", la chiacchierata autobiografia del principe Harry che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo per le rivelazioni sulle sue battaglie personali e ...