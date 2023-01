Soumahoro | la sinistra si scanna | servono i popcorn

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ormai abbandonato da tutto e tutti, il deputato con gli stivali, Aboubakar, sputa il rospo e si scaglia contro gli ex alleati Bonelli e Fratoianni. Nel corso di queste settimane, a partire dallo scandalo delle cooperative della suocera del parlamentare (e le indagini che riguardano anche la moglie), abbiamo raccontato a lungo di come i paladini della(esatto, quelli che una volta lodavano) abbiano deciso di fare marcia indietro, disconoscendo quello che era diventata la nuova star del progressismo. Dalle colonne del Riformista, però,ha deciso di rompere il silenzio stampa, affermando di aver “subìto un processo a reti unificate, con un dolore, una sofferenza che non auguro a nessuno in questa vita. Sono saltate le regole del vivere civile, della buona informazione. La ...

Il razzismo e l'abbandono dell'AlleanzaVerdiha continuato a parlare e ha sostenuto la tesi che "in questo Paese pesa molto essere neri . Rende tutto molto più complicato, e ...