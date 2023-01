Sostegno militare a Kiev | la maggioranza è granitica Parola di Cirielli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La musica è cambiata, dice a Formiche.net il viceministro degli esteri Edmondo. Merito di un governo serio e atlantista, che fa da contraltare agli esecutivi del recente passato, troppo inclini a mettere in dubbio la postura occidentale dell’Italia. In questa conversazionespiega analiticamente come la politica estera del governo Meloni sia altamente strategica, dai Balcani al Mediterraneo, dagli Usa all’Ue, senza dimenticare la macro area caucasica, nella consapevolezza che “l’Italia non è più un Paese da operetta, ora c’è un governo serio e atlantista”. Non molti mesi fa Emmanuel Macron spiegava che la Nato era in stato di morte cerebrale e affermava il principio dell’autonomia strategica dell’Europa. Oggi la Ue sigla un nuovo accordo con la Nato. È un passo in avanti o un passo indietro? È sicuramente un passo in avanti. Insomma, a ...