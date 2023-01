Sorteggio tabelloni Australian Open 2023 domani in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tutto pronto per ildeiprincipali degli, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Al maschile il favorito numero uno è il serbo Novak Djokovic. Quest’ultimo, dopo la vittoria ad Adelaide, va a caccia del decimo sigillo in carriera nella capitale aussie dopo non aver preso parte alla scorsa edizione a causa delle note vicissitudini relative al vaccino contro il Covid-19. Gli avversari più accreditati dell’ex numero uno del mondo sono il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Rafael Nadal, prima testa di serie del seeding vista l’assenza del connazionale Carlos Alcaraz e campione in carica del torneo. Al femminile, invece, la giocatrice da battere sarà la polacca Iga Swiatek, che ...

SPORTFACE.IT

In attesa deldeiprincipali, previsto per giovedì, la notizia più rilevante in vista dell'ormai imminente Australian Open è l'assenza di Carlos Alcaraz , che salterà il suo primo torneo del ...Tutte le informazioni suldeiprincipali dell' Australian Open 2023 , primo slam della stagione in programma a Melbourne da lunedì 16 a domenica 29 gennaio. Nel maschile sarà Novak Djokovic l'uomo da ... Australian Open 2023, sorteggio tabelloni in tv: data, orario, canale ... Berrettini e Sinner, dal destino non si può scappare: il rischio che accada è davvero altissimo e la notizia è già ufficiale.Nel sorteggio degli incontri del tabellone principale, in programma giovedì, assente il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, lo spagnolo Rafa Nadal sarà la prima testa di serie del singolare maschile, ...