Sorteggio Australian Open 2023 | orario e programma Sinner e Berrettini rischiano Nadal e Djokovic già agli ottavi E occhio a Thiem…

LiveTennis.it

Nuova sfida per Rafael Nadal, tra offshore elettrici ed una campagna di salvaguardia dell'ecosistema marino In attesa che prenda forma il tabellone principale dell'Open 2023 ,...Tutto pronto per ildei tabelloni principali degliOpen 2023 , primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park . Al maschile ... Australian Open: Domani mattina il sorteggio dei tabelloni principali Il sorteggio dei tabelloni del primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, gli Australian Open, momento topico della stagione sul cemento, si terrà domani, giovedì 12, alle ore 05.00 italiane, quando ...Di Marco Calabresi Novak Djokovic insegue il 10° Australian Open, Iga Swiatek il primo. Matteo Berrettini difende la semifinale, dubbi su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Giovedì il sorteggio… Leggi ...