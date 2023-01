Sorpresa | non è Cristiano Ronaldo il calciatore più ricco del mondo | c'è un 24enne che lo supera!

Milano Finanza

IL TABELLONE DELL'ATP 250 DI ADELAIDE 2 L'altradi giornata è la sconfitta di Carreno ... Giornata da dimenticare per lo spagnolo che commette ben 18 erroriforzati; un dato che stride con ...Il nuovo giocatore del Napoli Bartosz Bereszynski ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. 'La chiamata del Napoli è stata una bellissima, è la squadra più forte d'Italia.sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. ... A sorpresa Goldman Sachs non vede più una recessione nella zona euro, ma nei prossimi mesi la Bce sarà falco Bartosz Bereszynski, nuovo acquisto azzurro, ha parlato per la prima volta di Kiss Kiss in qualità di nuovo terzino destro partenopeo (sarà il vice di capitan Di Lorenzo) soffermandosi sulla super sfi ...Anche Luciano Moggi si schiera a sorpresa dalla parte dell’Inter dopo l’arbitraggio di Sacchi e le polemiche post Monza Luciano Moggi sta dalla parte dell’Inter e lo spiega nel suo editoriale su Liber ...