DDay.it

Considerato il suo prezzo in calo, la società di Eben Upton ha voluto proporla ai suoi fedeli consumatori come aggiornamento al Camera Module 2, unIMX219 da 8 megapixel. Osservando i dettagli ...Dopo avervi segnalato i due TVin offerta da Mediaworld 'Solo per Oggi', torniamo presso la catena di distribuzione del gruppo MediaMarktSaturn per parlarvi di un'altra promozione molto intrigante: uno sconto doppio su un PC ... Sony lancia il nuovo Walkman NW-A306: autonomia e ricarica più veloce. Il prezzo scende Mentre gli stand al Las Vegas Convention Centre e nei padiglioni espositivi dei grandi alberghi coinvolti nel Consumer Electronics Show 2023 vengono smontati per lasciare posto al prossimo evento, gli ...Raspberry Pi introduce sul mercato un modulo fotocamera Sony da 12 megapixel compatibile con quasi tutti i Pi, in arrivo a partire da 30 euro.