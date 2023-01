“Sono stufo…” | scontri Napoli-Roma | lo sfogo in diretta è durissimo

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo gli contri tra tifosi dellae tifosi deldi domenica scorsa arrivano il duro commento da parte del celebre giornalista. La scorsa giornata si è parlato dinon solo per quanto avvenuto sul campo. In una domenica in cui gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto la Samp e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.