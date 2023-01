Sono Spiderman Bimbo di 5 anni solo in casa si sporge dalla finestra

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E' stato salvato dagli agenti chestati avvisati da un passante e che hanno sfondato la porta di. "Quandouscita il piccolo dormiva tranquillo", ha detto la madre che è stata denunciata per abbandono di minore.

Quandoentrati, il bambino aveva in mano un pupazzo die alla tv stava guardando proprio una puntata del supereroe della Marvel . Quando la madre, una peruviana di 45 anni, è tornata ...Quandoentrati, il bambino aveva in mano un pupazzo die alla tv stava guardando proprio una puntata del supereroe della Marvel. Quando la madre, una peruviana di 45 anni, è tornata a ... "Sono Spiderman". Bimbo di 5 anni solo in casa si sporge dalla ... Tragedia scampata a Milano, dove un bambino di 5 anni ha provato a imitare Spiderman, il suo supereroe preferito, sporgendosi sul davanzale della finestra al quarto piano del palazzo.MILANO. Lasciato da solo a casa a soli 5 anni ha deciso di imitare il suo supereoe preferito e si è arrampicato sulla finestra fingendo di essere Spiderman. Fortunatamente dei passanti lo hanno notato ...