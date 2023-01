“Sono così fot**tamente stanca di provare” | il post di Lena Dunham da recuperare ora

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 36 anni, haato una foto su Instagram per inaugurare l’anno nuovo, ma il suoè radicalmente diverso dai comunidi buoni propositi per il nuovo anno. In effetti, la scrittrice e creatrice di Girls non si augura affatto un “nuovo anno, nuova me“, anzi, dice di esseredi continuare a “” a fare qualcosa o a essere qualcuno in particolare. Sottlinea, più di tutto, di esseredella scelta del linguaggio che le persone usano per descrivere i loro tentativi. “Questo sembra essere lo spirito di questa festa: svegliarsi non solo con un nuovo anno, ma anche con una nuova persona, trasformata dall’interno. Devi provarci, giusto? Ma iostata perseguitata da una sensazione… non ...