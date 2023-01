Sondaggi Lab2101 | Fdi apre il 2023 in crescita

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilsicome era finito il 2022, con Fratelli d’Italia innei consensi. Ad evidenziarlo sono idirealizzati per Affaritaliani.it il primo di gennaio. Il partito della premier Meloni guadagna rispetto alla precedente rilevazione lo 0,3% portandosi al 29%. Inanche il Movimento 5 Stelle (+0,1%) che si attesta al 18,1% mentre il Pd prosegue la sua parabola discendente (-0,2%), scivolando al 15,2%. Rialza la testa la Lega attestandosi al 9,3% (+0,3%), segue a ruota Azione/Italia Viva stimato all’8,6% (+0,2%). In leggera flessione Forza Italia al 6,6%, l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi stampa un netto 4%. Chiudono +Europa al 2,6%, Italexit all’1,6%, Articolo Uno all’1,4% e Noi Moderati allo 0,5%. In totale il centrodestra raccoglie il ...

Termometro Politico

