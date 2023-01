Somme per sostitursi all’esame della patente | indagini anche a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Prestanome preparati mandati a fare l’esame di guida per conto di altre persone dietro compenso tra Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. La Guardia di Finanza di Verona ha concluso lenei confronti di cittadini italiani, indiani e pakistani, tra i 36 ed i 60 anni che avevano architettato un sistema illecito per procurare le patenti: in cambio di una somma che si aggirava tra i 5mila e gli 8mila euro, si sostituivano ai “clienti” durante l’esame, usando documenti falsi. Ampia l’area di attività, tra le province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia,, Mantova, Milano, Sondrio, Varese e Reggio Emilia. In totale sono 12 le persone denunciate alla Procura di Verona per i reati di falso materiale, falso ideologico e sostituzione di persona. Sono accusate, a vario titolo, per il fraudolento conseguimento ...