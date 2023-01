Soleil Sorge è tornata single? “Ha mollato lei il fidanzato” | l’indiscrezione

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è davvero? In questi ultimi giorni l’ex Vippona ha ritrovato il suo ex inquilino Alex Belli con il quale ha condiviso la sua avventura al GF Vip. In tanti hanno criticato la mancanza di coerenza della conduttrice del GF Vip Party, ma i suoi fan sono corsi subito in suo soccorso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.