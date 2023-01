Softball | Saronno riparte dalla leggenda Steven Menson

Il Notiziario

A tracciare un bilancio dell'annata che si sta per concludere e a definire gli obiettivi per il futuro è Massimo Rotondo , presidente dell' Inox Team, squadra capace di dominare l'...21 agosto -- IL TRIPLETE AL SAPOR DI AMARETTO La Inoxnon dimenticherà mai il 2022. La squadra che difende i colori della città dell'Amaretto sul 'diamante', ha saputo ... Saronno Softball riparte da Steven Menson Steven Menson, nuovo acquisto del Saronno Softball, è originario di Wellington (Nuova Zelanda) ed è considerato tra i migliori tecnici di softball in Europa, come testimoniato dall’importante curricul ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...