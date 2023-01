Sociologia | arriva la versione italiana della rivista francese ‘Hermes’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) –ladi“Hermes”, diretta da Dominique Wolton. Già in uscita il primo numero, “Il politico, l’incomunicazione”, a cura di Carlo Grassi, direttore scientifico, e Benoît Le Blanc, con contributi di Abruzzese, Andonova, Benjamin, Besnier, Borrelli, Cipriani, d’Almeida, Faldetta, Gavrila, Gervasi, Grassi, Jakobson, La Cecla, Le Blanc, Martone, Morcellini, Morin, Nowicki, Oustinoff, Petullà, Renucci, Salzano, Sicca, Valade, Valagussa, Wolton, Zappalà. “L’obiettivo è non solo far conoscere in Italia il patrimonio di ricerche, idee e intuizioni, elaborati in seno a questain più di trent’anni di esistenza; ma anche e soprattutto creare un dialogo tra ricercatori francesi e ...