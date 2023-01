“So che è una cosa brutta…” Oriana senza freni al GF Vip | confessione choc su Daniele a Luca e Nicole

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Marzoli eDal Moro sono la nuova coppia del GF Vip 7. Non proprio fidanzati come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i due vipponi si sono avvicinati nelle ultime ore e sotto le scoperte è scattato un bacio. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese, la notte tra il 9 e il 10 gennaio l’influencer spagnola si è lasciata andare conDal Moro. È successo tutto dopo cheha dato aMarzoli un altro due di picche. Dopo poche ore Dal Moro ha cambiato idea e i due si sono avvicinati pericolosamente: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“. Leggi anche: “Sono finiti a ...