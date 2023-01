Snowboard a squadre | l’Italia fuori ai quarti | nella prova di Coppa del Mondo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Successo dell’Austriadi slalom parallelo diche ha chiuso la due giorni didelsulla pista austriaca di Bad Gastein. La formazione di casa composta da Andreas Prommegger e Daniela Ulbing ha pecedutobig final il team tedesco composto da Stefan Baumgartner e Ramona Theresia Hofmeister, mentre Svizzera II con Dario Caviezel e Julie Zogg ha fatto sua la finalina per il terzo posto a scapito di Austria II con Alexander Payer e Sabine Schoeffmann.neidi finali le due formazioni azzurre presenti: Aaron March e Lucia Dalmasso da una parte e Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont dall’altra. Il prossimo appuntamento con il circuito è fissato sabato 14 gennaio a Scuol, in Svizzera, ...

